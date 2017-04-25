قال طارق قابيل، وزير الصناعة، إن هناك فرصة لزيادة صادرات الفوسفات، كما أن هناك خطة لزيادة قمية الفوسفات

وأضاف خلال كلمته في مؤتمر الشباب، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن المثلث الذهبي يقع ما بين قنا والقصير وسفاجا، على مساحة 9 آلاف متر، وفي هذه المساحة تحتوي على ثروة معدنية مهولة، وسيكون له هيئة خاصة تتولى تنمية واستخراج المعادن من تلك المنطقة.