قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الخدمات في الدولة المصرية سيئة، وأنا لا أخدع أحدا، ولكننا نعمل على حل تلك المشكلات، مضيفًا: «الأسرة في مصر محتاجة 10 آلاف جنيه في الشهر وبتاخد 300 جنيه، وحد يقولي هتتعلم إزاي وهيتعالجو إزاي وياكلو ويشربوا إزاي؟!»

وأضاف «السيسي»، خلال كلمته في مؤتمر الشباب: «الموازنة لو كانت تريليون جنيه يعني هتكون 60 مليار دولار، وفي دول عدد سكناها أقل مننا بكتير وموازنتها أكبر مننا بكتير.. ولازم نشتغل علشان نتقدم وننهض».وتابع: «الفقير معندوش غير الشغل والصبر، والمصريين غلابة وأنا مبرضاش بالغلب، ولازم نشتغل ونستحمل علشان منبقاش غلابة».