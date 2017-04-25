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السيسي: الخدمات سيئة.. ولازم نشتغل علشان منبقاش غلابة
25
ابريل
2017
21:46 PM
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الخدمات في الدولة المصرية سيئة، وأنا لا أخدع أحدا، ولكننا نعمل على حل تلك المشكلات، مضيفًا: «الأسرة في مصر محتاجة 10 آلاف جنيه في الشهر وبتاخد 300 جنيه، وحد يقولي هتتعلم إزاي وهيتعالجو إزاي وياكلو ويشربوا إزاي؟!»وأضاف «السيسي»، خلال كلمته في مؤتمر الشباب: «الموازنة لو كانت تريليون جنيه يعني هتكون 60 مليار دولار، وفي دول عدد سكناها أقل مننا بكتير وموازنتها أكبر مننا بكتير.. ولازم نشتغل علشان نتقدم وننهض».وتابع: «الفقير معندوش غير الشغل والصبر، والمصريين غلابة وأنا مبرضاش بالغلب، ولازم نشتغل ونستحمل علشان منبقاش غلابة».
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