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السيسي: فرصة العمل الواحدة تكلف الدولة 2 مليون جنيه
25
ابريل
2017
21:46 PM
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: إن مشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان، يستغرق وقتًا طويلًا، وذلك لوجود صعوبات تنفيذية، لافتًا إلى الدولة تعمل جاهدة على حل مشكلة البطالة، والأمر يحتاج إلى وقف النمو المتزايدوأوضح، خلال خلال لقائه عددا من الشباب، على هامش فعاليات المؤتمر الثالث للشباب، بمحافظة الإسماعيلية، أن فرصة العمل تكلفتها باهظة على الدولة.وأضاف: إن فرصة العمل الواحدة قبل قرار تعويم الجنيه، كانت تتكلف ما بين 100 ألف إلى مليون جنيه، وحاليًا تكلفتها تتراوح ما بين 200 ألف إلى مليوني جنيه.
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