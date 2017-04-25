قال الطبيب الهندي المعالج لإيمان عبد العاطي، الشهيرة بـ«أسمن امرأة في العالم»: إن كل الشعب الهندي يصلي من أجل إيمان، واتهامنا بأننا «حرامية» غير مقبول

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة » تقديم الإعلامي معتز الدمرداش، المذاع على فضائية «المحور»: «لم يطلب أحد من إيمان مغادرة المستشفى، وهناك تواصل مستمر مع السفير والقنصل المصري، بشأن حالة إيمان، ولم أهددها بالطرد من المستشفى، وما أثارته شقيقتها غير حقيقي».وأوضح: «شقيقة إيمان تروي قصصا غير حقيقية، بشأن حالة إيمان، وتعاملي مع الحالة وأن وزن إيمان وصل إلى 171 كيلو جرام، بعد أن كان 500 كيلو، وهذا يعد تقدما رائعا بعد وصولها لهذا الوزن»، نافيا إدلائه بأي تصريحات عن رحيل إيمان من المستشفى، وأنه لا أحد يستطيع أن يجعلها تغادر المستشفى.وأكد «لست صديقا لشقيقة إيمان، ولا أتواصل معها، فهناك فريق طبي هو الذي يتواصل معها».