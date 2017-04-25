قال الرئيس عبد الفتاح السيسي،: «كان سهل عليا إني لا أقدم على أي إجراءات إصلاح حقيقية، بس أنا قولت مش هنقعد على خرابها يعني

. إحنا مش هنقعد إلا على عمارها».وأضاف «السيسي»، خلال كلمته في مؤتمر الشباب،: «وزير الداخلية كان بيقولي نأجل، لكن أنا كنت بقول لأ، إحنا مش بنبيع الوهم للناس وربنا يعينا على ذلك».