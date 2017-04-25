قال اللواء عبد المنعم سعيد، محافظ جنوب سيناء الأسبق، إن مصر تعترف بإسرائيل كدولة وبيننا اتفاقيات سلام، ولا يمكن أن تشن إسرائيل أي هجوم على أرض سيناء بعد تلك الاتفاقية

وأوضح «سعيد»، خلال لقائه ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع عبر فضائية «تن»، أن غياب التنمية في سيناء منح فرصة لانتشار الإرهاب في جبال أرض الفيروز، والتنمية في سيناء تأخرت 30 سنة، وعلينا تنفيذ مخططات تنمية سيناء بسرعة بداية من وسط وجنوب سيناء وحتى نصل شمال سيناء.وأشار إلى أن التنمية يجب أن تشمل عملية خلق لمجتمع جديد في سيناء، ونقل مواطنين من الدلتا إلى سيناء، مؤكدًا أنه في حالة طرح الأراضي على المواطنين بالمجان سيتجه الآلاف إلى هناك.