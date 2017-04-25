جدد الشيخ خالد الجندي، الداعية الإسلامي، فخره بما قدمته القوات المسلحة في حربها؛ لتطهير سيناء من الكيان الصهيوني، لافتًا إلى أن ما قام به الجيش المصري في حرب السادس من أكتوبر درس في الرجولة والكرامة

وأكد الجندي، خلال برنامج |لعلهم يفقهون|، المذاع على قناة |دي إم سي|، أن الهروب من المعركة من أكبر الكبائر، كما أن الهروب من التجنيد في القوات المسلحة من أكبر الموبقات، لافتًا إلى أن الجيش المصري يظل أعظم الجيوش وأشجعها، على مر التاريخ.