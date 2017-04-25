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السيسي يقف دقيقة حدادا على أرواح الشهداء في افتتاح مؤتمر الشباب
25
ابريل
2017
18:46 PM
دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي المشاركين في المؤتمر الثالث للشباب، الذي يقام في محافظة الإسماعيلية إلى الوقوف دقيقة حدادًا على أرواح شهداء مصروتشهد محافظة الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، تعزيزات أمنية من وحدات التأمين الخاصة بالقوات المسلحة والشرطة المدنية قبيل افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، فعاليات المؤتمر الدوري الثالث للشباب بمحافظة الإسماعيلية، وذلك بالتزامن مع فعاليات الاحتفال بعيد تحرير سيناء.وانتشرت وحدات التأمين ورجال الشرطة بشوارع ومخارج ومداخل المحافظة، كما تم نشر خبراء المفرقعات والكلاب البوليسية لتمشيط كافة المناطق المحيطة بفعاليات المؤتمر، وتم وضع بوابات إلكترونية قبل المغادرة من القاهرة، والوصول للإسماعيلية وسط تواجد أمني مكثف من قبل قوات الأمن وعناصر الشرطة السرية.
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