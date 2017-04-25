وصفت عبير سليمان رئيس مؤسسة ضد التمييز، حكم إلزام الدولة بتسجيل أبناء الزواج العرفي بـ|النصر|، ويحل 14 ألف قضية معلقة تطالب بتسجيل أبنائها من الزواج العرفي في السجلات الرسمية

وقالت خلال لقائها في برنامج «العاشرة مساء» تقديم الإعلامي وائل الإبراشي، المذاع على فضائية «دريم»: إن المرأة تعاني في إثبات نسب طفل الزواج العرفي، ولا يحصل عليه سوى المشاهير بعد تداول الرأي العام للقضية.وأضافت أن حكم إلزام الدولة بأحقية تسجيل الأبناء من الزواج العرفي في سجلات الحكومة صفعة على وجه الرجل المستهتر.كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت بأحقية سيدة في قيد طفلها في سجلات مصلحة الأحوال المدنية بصفة مؤقتة باسم زوجها، استنادًا إلى عقد زواجها العرفي.واستندت المحكمة أن عقد الزواج العرفي يعد سندا لإصدار وثيقة ميلاد للطفل مثبتا فيها اسمه منسوب لزوجها في ذات العقد، وأخذ في الاعتبار أن وثيقة شهادة الميلاد ليست حجة في إثبات النسب وإنما تعد قرينة بسيطة.