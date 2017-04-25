قال الكاتب الصحفي عصام كامل رئيس تحرير «فيتو»، إن التنافس الحقيقي بين وسائل الإعلام، والصحف يخلق منتجا جيدا، ضاربًا مثالًا على ذلك، قائلًا: «إحدى الشركات الناجحة في أمريكا عندما رأت أن منافستها تسقط أرسلت لها فريق عمل لكي يقويها؛ لأنها شعرت بالخوف عندما وجدت نفسها منفردة بمنتجها في السوق»

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «انفراد» تقديم سعيد حساسين المذاع على فضائية «العاصمة»: «الصحافة القومية تمتلك كوادر مؤثرة؛ لكنها تحتاج مرونة في اتخاذ القرار والمساحة التي تتحرك فيها المؤسسة لوقف نزيف خسائرها»، مطالبًا ماسبيرو بالتركيز على جودة المنتج الذي يُعرض، ويتخذ قراراته وفق إرادة حقيقية.كما سخر «كامل» من قناة الجزيرة القطرية قائلا: «قناة أصدرت دولة».