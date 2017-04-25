قال الشيخ صبري عبادة، مستشار وزير الأوقاف: إن الإسلام احترم الطفولة والأمومة والعلاقة الزوجية، مناشدا مجلس النواب بإصدار قانون يلزم الأحوال المدنية بتسجيل كل المواليد من الزواج العرفي

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «العاشرة مساء»، تقديم الإعلامي وائل الإبراشي، المذاع على فضائية «دريم»، أنه يجوز شرعا تسجيل كل الأبناء في السجلات الرسمية سواء كان الزواج شرعيا أو غير ذلك.كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت بأحقية سيدة في قيد طفلها في سجلات مصلحة الأحوال المدنية بصفة مؤقتة باسم زوجها، استنادًا إلى عقد زواجها العرفي.واستندت المحكمة أن عقد الزواج العرفي يعد سندا لإصدار وثيقة ميلاد للطفل مثبتا فيها اسمه منسوب لزوجها في ذات العقد، وأخذ في الاعتبار أن وثيقة شهادة الميلاد ليست حجة في إثبات النسب وإنما تعد قرينة بسيطة.