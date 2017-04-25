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بالفيديو- صلاح يقود ذئاب روما لافتراس بيسكارا برباعية
كتب- علي البهجي: قاد محمد صلاح، جناح روما الإيطالي، فريقه للفوز على بيسكارا، بنتيجة أربعة أهداف دون رد، في لقاء ضمن منافسات الجولة الـ 33 بالدوري الإيطالي
وكان أن يفتتح صلاح التسجيل لروما في الدقيقة 32 بعدما تلقى كرة طائشة على حدود منطقة الجزاء ليصوبها في الزاوية البعيدة إلا أنها علت العارضة.
وتمكن ستروتمان من ترجمة سيطرة لروما لهدف أول في الدقيقة 43 من المباراة بعدما تلقى تمريرة من الشعراوي داخل منطقة الجزاء ليضع الكرة بسهولة داخل الشباك.
ولم يمر سوى دقيقة واحدة على هدف ستروتمان، حتى تمكن البلجيكي ناينجولان من مضاعفة النتيجة ، بعد تمريرة بدائها صلاح قبل أن تصل لدجيكو حتي ناينجولان.
استطاع الدولي محمد صلاح، جناح روما الإيطالي، تسجيل هدفان في شباك بيسكارا، خلال لقاء ضمن منافسات الجولة الـ 33 بالدوري الإيطالي.
وجاء هدف صلاح على طريقة الـ | R2| ليضاعف النتيجة لروما في الدقيقة 48 بعدما سجل هدفاً رائعاً من تصويبة من خارج منطقة الجزاء لتسكن شباك بيسكارا معلنةً عن الهدف الثالث.
وجاء هدف صلاح الثاني بعد 12 دقيقة فقط، إثر تمريرة من صاحب الأصول المصرية ستيفان شعراوي، ليحولها اللاعب بنجاح معلنا عن الهدف الرابع لروما.
ووصل الرصيد التهديفي لمحمد صلاح في الموسم الجاري من الدوري الإيطالي إلى 13 هدف، إلى جانب صناعته 10 أهداف أخرى لزملاءه.
وبات صلاح على بعد هدف واحد فقط من معادلة رقمه القياسي في الدوريات الأوروبية بعدما سجل 14 هدفاً لروما في الموسم الماضي من الدوري الإيطالي.
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