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بالفيديو والصور- صلاح يسجل ثنائية في 12 دقيقة أمام بيسكار
25
ابريل
2017
00:12 AM
كتب- علي البهجي: استطاع الدولي محمد صلاح، جناح روما الإيطالي، تسجيل هدفان في شباك بيسكارا، خلال لقاء ضمن منافسات الجولة الـ 33 بالدوري الإيطالي
وجاء هدف صلاح على طريقة الـ | R2| ليضاعف النتيجة لروما في الدقيقة 48 بعدما سجل هدفاً رائعاً من تصويبة من خارج منطقة الجزاء لتسكن شباك بيسكارا معلنةً عن الهدف الثالث.
وجاء هدف صلاح الثاني بعد 12 دقيقة فقط، إثر تمريرة من صاحب الأصول المصرية ستيفان شعراوي، ليحولها اللاعب بنجاح معلنا عن الهدف الرابع لروما.
وبعد هذه الثنائية يصل محمد صلاح للهدف رقم 13 بقميص روما في الدوري الإيطالي هذا الموسم.
ويحتل روما المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 72 نقطة، بينما يأتي بيسكارا في المرتبة الأخيرة منفرداً برصيد 14 نقطة.
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