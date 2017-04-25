كتب- علي البهجي: استطاع الدولي محمد صلاح، جناح روما الإيطالي، تسجيل هدفان في شباك بيسكارا، خلال لقاء ضمن منافسات الجولة الـ 33 بالدوري الإيطالي

وجاء هدف صلاح على طريقة الـ | R2| ليضاعف النتيجة لروما في الدقيقة 48 بعدما سجل هدفاً رائعاً من تصويبة من خارج منطقة الجزاء لتسكن شباك بيسكارا معلنةً عن الهدف الثالث.