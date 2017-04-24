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بالفيديو.. داعية سلفي لـ«حساسين»: أنت بتهددني ولا إيه
24
ابريل
2017
02:45 AM
داعب الإعلامي سعيد حساسين الشيخ محمود لطفي عامر الداعية السلفي على الهواء، قائلا: «هتقبل الكلام على طريقة هات وخد، ولا هترجع تقولي الأعشاب والنعناع والكراوية، والكلام ده»ورد الداعية السلفي فى مداخلة هاتفية لبرنامج «انفراد» المذاع على فضائية «العاصمة»، قائلا: «أنت بتهددني ولا إيه» فقال «حساسين»: «مش بهددك بقولك هتقبل كلام هات وخد قوللي هقبل».وقال الداعية السلفي عن تحريمه الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج: «كثرة الاحتفالات الدينية والأعياد المتواجدة فى مصر تدل على خواء نفسي واقتصادي واجتماعي وثقافي، كما أنها تدل على فراغ ديني». وأضاف: «يلجأ الناس إلى هذه الأعياد، التي لا أصل لها فى الدين ليشبعوا الفراغ النفسي والديني لديهم، بمثل هذه المهاترات».
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