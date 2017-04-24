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بالفيديو.. وزير النقل يشكل لجنة للتحقيق في انقلاب 3 عربات بالمترو
24
ابريل
2017
02:45 AM
قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل: إنه تم تشكيل لجنة لإجراء تحقيق في واقعة انقلاب 3 عربات لمترو الأنفاقوأضاف الوزير في مداخلة هاتفية لبرنامج «انفراد» تقديم الإعلامي سعيد حساسين، المذاع على فضائية «العاصمة»، أن إحدى العربات خرجت من على قضبان المترو واصطدمت بقطار آخر، وتم انتشال عربتين وجار رفع الثالثة، موضحا أن حركة المترو عادت للعمل مرة أخرى ولن يكون هناك اليوم أي أعطال.كانت حركة المترو على الخط الأول المرج حلوان توقفت لانقلاب عربة مترو فارغة على الخط.وقال مصدر مسئول بمترو الأنفاق: إن العربة كانت فارغة من الركاب ولم يسفر الحادث عن وقوع أي إصابات.
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