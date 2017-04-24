نفى الدكتور هشام عرفات وزير النقل، وجود نية لدى الحكومة لزيادة أسعار تذكرة المترو مرة أخرى

وقال وزير النقل في مداخلة هاتفية لبرنامج «انفراد» تقديم الإعلامي سعيد حساسين، المذاع على فضائية «العاصمة»، أن الفترة المقبلة ستشهد تطويرا للخط الأول للمترو، |حلوان -المرج| لتلاشى خطأ العنصر البشري، موضحا أن تكلفة تطوير الخط الأول للمترو تصل إلى 20 مليار جنيه.وعن انقلاب عربة بمحطة مترو طرة البلد، أكد الوزير أن حركة المترو عادت للعمل مرة أخرى ولن يكون هناك اليوم أي أعطال.كانت حركة المترو على الخط الأول |حلوان- المرج| توقفت لانقلاب عربة مترو فارغة على الخط.