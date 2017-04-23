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رياضة
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- مجلس إدارة برشلونة يرفض الغداء المعتاد قبل الكلاسيكو
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- الأهلي يستضيف أكبر دورة دبلوماسية لكرة القدم
- ميهوب يجتمع مع حسين السيد قبل مران الأهلي المسائي
- الأهلي يحقق 131 بطولة في كرة القدم خلال 110 سنوات
- القناة يواجه منتخب الإسماعيلية وديا استعدادا لـ «إف سي مصر»
- مدرب منتخب المحليين: الحديث عن قائمة معسكر مايو سابق لأوانه
- المحكمة الاقتصادية تؤيد حبس الأخوين الهوارى 5 سنوات
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التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
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