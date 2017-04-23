هاجمت سمية كمال الطالبة بكلية الآداب جامعة حلوان، الشيخ صبري عبادة وكيل وزارة الأوقاف بسبب خلعها الحجاب، قائلة: «إنت مينفعش تقيمني ولا تنظر إلي علشان أنا من وجهة نظرك عارية بعد خلع الحجاب»

وقالت خلال لقائها في برنامج «العاشرة مساء» تقديم الإعلامي وائل الإبراشي، المذاع على فضائية «دريم»، إنها كانت ترتدي الحجاب ولكنها خلعته منذ عدة أيام فقط.ومن جانبه، قال «صبري عبادة»: «إنتي تعرفي معنى الحجاب أولا، وهل إنتي مؤمنة بوجود إله»، فقال الطالبة الجامعية: «أنا مش مقتنعة بارتداء الحجاب، ومش هجاوبك على سؤالك لأنك بتشتتني».وتابع «عبادة»: «المرأة كالجوهرة ويجب تغطيتها، للحفاظ عليها، وليس من المتحرش فقط ولكن لإعلاء قيمة المرأة».