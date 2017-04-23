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بالفيديو.. مشادة بين شريف الشوباشي ووكيل وزارة الأوقاف بسبب الحجاب
23
ابريل
2017
03:45 AM
دخل الكاتب الصحفي شريف الشوباشي، في مشادة كلامية مع الشيخ صبري عبادة وكيل وزارة الأوقاف بسبب الحجابوقال «الشوباشي» خلال لقائه في برنامج «العاشرة مساء» تقديم الإعلامي وائل الإبراشي، المذاع على فضائية «دريم» إن مقولة «ترك الفتاة لشعرها أثناء سيرها في الشارع يثير غرائز الشباب ويعرضها للتحرش الجنسي خطأ».ومن جانبه اعترض «عبادة» قائلا: «سير الفتاة بشعرها في الشارع مخالفة دينية، وخرق لقواعد الدين والدولة وخروج عن المجتمع، ويجب أن يكون هناك التزام أخلاقي»، فرد «الشوباشي»: «لو قلت هذا في إيطاليا وألمانيا الناس تضحك علينا، والفتاة هناك تسير في الشارع بشعرها ولا تثير الغرائز فالرجال ليسوا حيوانات».فقال «عبادة»: «هذا خرق للمجتمع وكافة الديانات السماوية طالبت بالحجاب، وإيطاليا وألمانيا دول مخالفة للديانتين المسيحية واليهودية».
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