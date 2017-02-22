قال الدكتور ربيع الغفير، منسق بيت العائلة المصرية: «البعض يصدر فتاوى ما أنزل الله بها من سلطان»، لافتا إلى أن الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب، له مقولة مضمونها أنه لا يكون التجديد الصحيح إلا من حيث فهم التراث القديم

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «مساء dmc»، تقديم الإعلامي أسامة كمال، أن الدين الإسلامى محفوظ من الله إلى يوم القيامة، متابعًا: «الدين يحمل دعوة التجديد وهي سنة كونية واردة في كل شيء، وأن الفتوى الشرعية تتغير بتغير الزمان والمكان».