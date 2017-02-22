قالت الفنانة بوسي، إن الشخصية الصعيدية التي قامت بتجسيدها في مسلسل |خالتي صفية والدير| تتمنى أن تقدمها مرة أخرى خاصة وأن هذه هي المرة الوحيدة التي جسدت فيها دور المرأة الصعيدية التي تحافظ على عادات وتقاليد قريتها، مضيفة: |هموت وأعمل دور صعيدية تاني|

وأشارت بوسي خلال لقائها مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج |صاحبة السعادة| المذاع على قناة |سي بي سي|، إلى أن زوجها الراحل الفنان نور الشريف أخبرها أن هذا المسلسل كان سيتم عمله من البداية فيلما سينمائيا؛ لكن المخرج عاطف الطيب فضل أن يكون مسلسلا وليس فيلما.وعن سبب حبها لهذه الشخصية، أوضحت بوسي أن شخصية |صفية| كان يوجد بها صراع داخلي بين حبها الأول وبين غريزة الانتقام تجاه من أحبته وهي تعشق تجسيد هذا النوع من الشخصيات؛ لأنها تكون غنية أكثر.