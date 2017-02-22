عرضت الفنانة إسعاد يونس، صورا نادرة من حفل زفاف الفنانة بوسي على الفنان الراحل نور الشريف

وعلقت إسعاد يونس خلال برنامج «صاحبة السعادة» المذاع على فضائية «cbc»، على صورتها خلال حفل زفاف قائلا: «مفيش فايدة، برضوا كبرنا صغرنا أنا ست راجل لما تقعد قدام واحدة لازم تتنح، أنا قاعدة متنحة لبوسي، وميزة الواحد مبيشوفش صحابه بيكبروا، وبوسي كانت مبهرة يوم فرحها، وأحلى عروسة شوفتها في الوقت ده، ونور الله يرحمه كان زي البدر والعيلة كلها حلوين».