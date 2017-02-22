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بالفيديو.. إسعاد يونس عن صورتها في حفل زفاف بوسي: أنا ست راجل
22
فبراير
2017
03:47 AM
عرضت الفنانة إسعاد يونس، صورا نادرة من حفل زفاف الفنانة بوسي على الفنان الراحل نور الشريفوعلقت إسعاد يونس خلال برنامج «صاحبة السعادة» المذاع على فضائية «cbc»، على صورتها خلال حفل زفاف قائلا: «مفيش فايدة، برضوا كبرنا صغرنا أنا ست راجل لما تقعد قدام واحدة لازم تتنح، أنا قاعدة متنحة لبوسي، وميزة الواحد مبيشوفش صحابه بيكبروا، وبوسي كانت مبهرة يوم فرحها، وأحلى عروسة شوفتها في الوقت ده، ونور الله يرحمه كان زي البدر والعيلة كلها حلوين».
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