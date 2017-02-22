علق الدكتور محمد سعودي وكيل نقابة الصيادلة السابق، عن عدم انخفاض أسعار الدواء بعد انخفاض أسعار صرف الدولار، وقال: «وزارة الصحة بتضحك على المواطنين، ومصر كلها يوجد بها 4 آلاف صنف دواء فقط، والوزارة قالت إن الزيادة تمت على 10 آلاف صنف»

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «العاشرة مساء» تقديم الإعلامي وائل الإبراشي، المذاع على فضائية «دريم»، أن شركات الأدوية أخفت الأدوية للضغط على الحكومة لرفع أسعار الأدوية.وتابع: «ما يحدث من زيادة أسعار الأدوية ابتزاز من الشركات ووزارة الصحة والمريض سيشعر بزيادة أسعار الأدوية قريبًا جدًا؛ لأن الأيام المقبلة ستقوم وزارة الصحة بزيادة الأسعار مرة أخرى بما تقدر 70%».وطالب «سعودي»، بإلغاء تسعير الأدوية التي اتفقت عليها وزارة الصحة مع شركات الأدوية في شهر ديسمبر الماضي، لافتًا إلى أن شركات الأدوية لم تطرح أي أدوية جديدة منذ شهر ديسمبر الماضي.