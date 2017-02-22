بالفيديو.. الإبراشي يبرز تحقيق فيتو عن تعذيب طفل على يد زوجة والده

أبرز الإعلامي وائل الإبراشي، خلال برنامج «العاشرة مساء» المذاع على فضائية «دريم»، تحقيق «فيتو» الخاص بالطفل المعذب على يد زوجة والده