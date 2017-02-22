نفى الإعلامي وائل الإبراشي، صحة ما تردد عن وفاة المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق

وقال خلال برنامجه «العاشرة مساء» المذاع على فضائية «دريم»: «إن المستشار عدلي منصور بخير وحالته الصحية جيدة جدًا»، لافتًا إلى أن خبر وفاته يقع ضمن الحملات الإلكترونية التي تثير البلبلة، وهدفها إصابة أفراد أسرته والمقربين بالرعب والأزمات الصحية.تجدر الإشارة إلى أن أنباء ترددت على صفحات مجهولة عبر «فيس بوك» زعمت وفاة الرئيس السابق عدلي منصور.