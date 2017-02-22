كشف الدكتور صبري الطويلة، رئيس لجنة صناعة الدواء بنقابة الأطباء، أن هناك 12 مليون مريض يتوفون سنويا بسبب الاستخدام الخاطئ للدواء

وقال خلال لقائه لقائه ببرنامج «بنحبك يا مصر» مع الإعلامي حاتم نعمان، المذاع على فضائية «LTC»، إن الغش الدوائي يمثل اقتصادًا موازيًّا ويكلف الدولة 6 مليارات جنيه، وعليها سرعة التحرك لإغلاق تلك الجهات التي تقوض أمن البلد.وأضاف «الطويلة»: «أن هناك أكثر من 70 ألف صيدلية في جميع أنحاء الدولة يتم تفتيشها بشكل دقيق في الوقت الذي تترك الجهات الرقابية عيادات النساء والتوليد دون تفتيشها رغم استخدامهم لأدوات علاجية تضر بصحة المرضى».