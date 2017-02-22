شهد عدد من أخبار قسم «التوك شو» تفضيلات قراء «فيتو»، وتصدرت الأعلى قراءة، وهي كالتالي:خبير اقتصادي ينفي عودة ارتفاع سعر الدولار لـ20 جنيهاعمرو أديب يكشف أسباب عدم إذاعة حوار ميسي على الهواء«الغرف التجارية»: 15 جنيهًا سعر الدولار نهاية الشهر الجاريبالفيديو