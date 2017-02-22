علق الإعلامي حاتم نعمان، على القمة المصرية الأردنية، التي عقدها اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبد الله بن الحسين، قائلا: «مصر لن ترضى غير بحدود 67، وأن تكون القدس عاصمة فلسطين»

وقال، خلال برنامج «بنحبك يا مصر»، المذاع على فضائية «LTC»: إن بعض الدولة العربية لا تشغل بالها بالقضية الفلسطينية، حتى لو تم تفتيت الدولة الفلسطينية، وإن مصر الدولة الرئيسية، التي تهتم بالقضية الفلسطينية بشكل كامل.وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني، عقدا قمة مصرية أردنية؛ لبحث آخر تطورات القضية الفلسطينية، على هامش زيارة الأخير للقاهرة اليوم.