اخبار مصر
-
رياضة
- ديلي ميل تتحدث عن زيارة ميسي لمصر
- دونجا يغيب 8 أيام عن الزمالك
- إنبي يحسم الجدل حول مستقبل عمرو مرعي
- حازم مام يجيب.. كيف سيتغلب اتحاد الكرة على أزمة المباراة الودية للمنتخب ؟
- بالصور.. كيف سخر رواد الإنترنت من زيارة ميسي وسوء التنظيم؟
- أتليتيكو يهزم ليفركوزن 4-2 ويحصل على أفضلية كبيرة قبل الاياب
- سيتي يفوز على موناكو في مباراة مثيرة بدوري الأبطال
- نشرة الرياضة.. فاتورة زيارة ميسي لمصر الأكثر قراءة
- الزمالك يحصل على توقيع أحمد جمعة لاعب المصري
- قناة مفتوحة تنقل مباريات دوري أبطال أوروبا
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
مذيع «LTC»: مصر لن ترضى بديلا عن القدس عاصمة لفلسطين
22
فبراير
2017
00:46 AM
علق الإعلامي حاتم نعمان، على القمة المصرية الأردنية، التي عقدها اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبد الله بن الحسين، قائلا: «مصر لن ترضى غير بحدود 67، وأن تكون القدس عاصمة فلسطين»وقال، خلال برنامج «بنحبك يا مصر»، المذاع على فضائية «LTC»: إن بعض الدولة العربية لا تشغل بالها بالقضية الفلسطينية، حتى لو تم تفتيت الدولة الفلسطينية، وإن مصر الدولة الرئيسية، التي تهتم بالقضية الفلسطينية بشكل كامل.وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني، عقدا قمة مصرية أردنية؛ لبحث آخر تطورات القضية الفلسطينية، على هامش زيارة الأخير للقاهرة اليوم.
بواسطة
التعليقات
المزيد في فيديوهات
نشرة الـ«توك شو».. ميسي يستمع لـ«الحلوة دي قامت تعجن في الفجرية»
بوسي: نور الشريف من أبسط الناس اللي يتعاش معاهم
بالفيديو.. مانشستر سيتي يحول تأخره أمام موناكو للفوز بخماسية
بالفيديو.. أتلتيكو مدريد يقهر «ليفركوزن» برباعية في دوري الأبطال
بالفيديو.. 14 هدفا في ليلة درامية بدوري الأبطال
بوسي: لا أحب مشاهدة «حبيبي دائما»
بوسي: تعاطفت مع شخصية «سحر» في إعدام ميت
أزهري: التجديد مشروط بعدم المساس بالثوابت
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع