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بوسي: نور الشريف من أبسط الناس اللي يتعاش معاهم
22
فبراير
2017
00:46 AM
قالت الفنانة بوسي، إن زوجها الفنان الراحل نور الشريف كان إنسانًا بسيطًا وطلباته في الحياة لم تكن كثيرةوأضافت بوسي، خلال حوارها مع الفنانة والإعلامية إسعاد يونس في برنامج |صاحبة السعادة| المذاع على قناة |سي بي سي|: |نور الشريف من أبسط الناس في الدنيا، هو كان بيحب القراءة، وبيصحى بدري يقرأ لحد لما البيت يصحى يكون خلص قراءة|.وتابعت بوسي قائلة: |لا بيته ولا أصدقاؤه بيحسوا أنهم بيتعملوا مع نجم.. بسيط مش مزعج، بقوله العيش خلص ينزل يجيب، متحسيش إنك عايشة مع نجم.. هو كان إنسان صادق مع نفسه ومع اللي نحوه.. نور موسوعة، هو اللي ذاكرلي مادة علم النفس في الجامعة قبل الامتحان بثلاثة أيام.. وكانت ساعتها المادة الوحيدة اللي جبت فيها امتياز|.
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