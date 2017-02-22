انتهت مباراة مانشستر سيتي الإنجليزي أمام موناكو الفرنسي، بفوز الأول بخماسية مقابل ثلاثة أهداف، في المباراة التي أقيمت على ملعب الاتحاد، ضمن مباريات جولة الذهاب، من دور الـ16، ببطولة دوري أبطال أوروبا

وأحرز رحيم سترلينج لاعب مانشستر سيتي الهدف الأول، في مرمى موناكو، بالدقيقة 26، بينما أحرز رادميل فالكاو لاعب موناكو، هدف التعادل الأول، في مرمى مانشستر سيتي، بالدقيقة 32.كما أحرز كيليان ممابي لاعب موناكو الهدف الثاني، في مرمى مانشستر سيتي، بالدقيقة 40، ثم سيرجيو أغويرو الهدف الثاني لصالح مانشستر سيتي، بالدقيقة 51، بينما أحرز الثالث لصالح موناكو اللاعب رادميل فالكاو، بالدقيقة 61.وأضاف سيرجيو أغويرو الهدف الثالث لصالح مان سيتي، بالدقيقة 71، وأحرز الرابع لصالح الفريق الإنجليزي اللاعب جون ستونز، بالدقيقة 77، واختتم بالهدف الخامس اللاعب ليروي سان، بالدقيقة 83 من عمر المباراة.