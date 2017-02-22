انتهت مباراة باير ليفركوزن الألماني أمام أتلتيكو مدريد الإسباني، بفوز الأخير برباعية مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت على ملعب باي أرينا ضمن مباريات جولة الذهاب من دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا

وأحرز ساول نيجويز لاعب أتلتيكو مدريد الأسباني، الهدف الأول في مرمى باير ليفركوزن الألماني بالدقيقة 17، بينما أحرز أنطوان جريزمان لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني، الهدف الثاني لفريقه بالدقيقة 25.فيما أحرز كريم بلعربي لاعب باير ليفركوزن الهدف الأول بالدقيقة 48، بينما أحرز الهدف الثالث لصالح أتلتيكو مدريد اللاعب كيفن جاميرو بالدقيقة 59، ثم أحرز الهدف الثاني لصالح باير ليفركوزن اللاعب ستيفان سافيتش |هدف في مرماه| بالدقيقة 67.واختتم فرناندو توريس لاعب أتلتيكو مدريد الأهداف في شباك باير ليفركوزن بالدقيقة 86 من المباراة.