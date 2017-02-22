كتب- عمر قورة: رقم 14 كان حصيلة أهداف اليوم الأول من الأسبوع الثاني لمباريات دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، التي أقميت مساء الثلاثاء

اكتسح مانشستر سيتي الإنجليزي ضيفه موناكو الفرنسي بنتيجة (5-3)، في مباراة الذهاب التي أقيمت بينهما على ملعب الاتحاد.

وفي ألمانيا، تغلب الفريق الضيف أتلتيكو مدريد الإسباني على باير ليفكوزن بنتيجة (4-2)، بانتظار حسم المتأهل في إسبانيا.

ومن المقرر أن تقام مباريات العودة لهذه المواجهات منتصف شهر مارس المقبل، لتحديد المتأهلين إلى ربع نهائي |شامبيونز ليج|.

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