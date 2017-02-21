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بالفيديو والصور.. خمس ساعات تحكي زيارة ميسي من البداية للنهاية
كتب- عمر قورة: تواجد الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني، في مصر مساء الثلاثاء في زيارة استغرقت قرابة الخمس ساعات، للمشاركة في حملة لمكافحة التهاب الكبد الوبائي |فيروس سي|
وصل ميسي إلى القاهرة في تمام الساعة الخامسة عصرًا، وخاض جولة في الأهرامات بمحافظة الجيزة، رفقة زاهي حواس، وزير الآثار السابق، الذي كشف عن سؤال اللاعب حول توت عنخ آمون.
وأجرى النجم الملقب بـ|البرغوث| لقاء مع الإعلامي عمرو أديب، عبر قناة |أون إي|، تحدث فيه عن عظمة مصر ولحظاته تحت سفح الهرم، وزيارته الأولى في 2007 مع برشلونة أمام الأهلي.
وكشف عمرو أديب سبب تأخير المقابلة التي أجراها مع النجم العالمي.
وبعد زيارة صاحب الـ29 عامًا للأهرامات، تم انعقاد مؤتمر صحفي بقاعة الاحتفالات في فندق الإقامة، بمشاركة الإعلامي سيف زاهر وحازم إمام لاعب الزمالك السابق.
بدأ المؤتمر بعزف النشيد الرسمي للبرسا، وتم عرض الإعلان الخاص بحملة |Tour n Cure|، قال فيه ميسي: |لنتحد جميعًا لعلاج هذا المرض.. لا حاجة للانتظار من أجل العلاج|.
وأقيم حفل موسيقي خلال تناول أفضل لاعب في العالم خمسة مرات العشاء، قبل أن يُستأنف الحفل ويحصل ميسي على جوائز تكريمية، وسط تهافت المصريين على التقاط الصور معه.
واستغل ميسي توقف تدريبات الفريق يومي الاثنين والثلاثاء، بعد قيادته برشلونة للفوز (2-1) بالدوري الإسباني، ليقوم بهذه الزيارة بعدما تم تأجيل موعدها في وقت سابق هذا الشهر.
ومن المقرر أن يستأنف النجم الأرجنتيني تدريباته مع زملاءه في برشلونة فور عودته من مصر، استعدادًا لمواجهة أتلتيكو مدريد يوم الأحد المقبل، بالجولة الـ24 من الدوري الإسباني.
لم يقتصر تفاعل الجماهير على مصر فقط، بل انتشرت صور ميسي على حسابات |فيسبوك وتويتر| حول العالم، لدى وصوله إلى أرض الكنانة وخلال تجوله في أهرامات الجيزة.
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