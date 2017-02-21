عرض الإعلامي محمد الغيطي مقطع فيديو للفنانة الاستعراضية سما المصري تعتذر فيه لأبناء محافظة بورسعيد

وقالت الفنانة الاستعراضية خلال الفيديو عرض ببرنامج «صح النوم» المذاع على فضائية «LTC»: «هناك شخص انتحل صفتي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وقام بنشر عبارات سب وقذف لأبناء محافظة بورسعيد بعد صدور أحكام القضاء في مذبحة الاستاد، وأنا مليش علاقة بهذا الحساب».وتوعدت الفنانة الإستعراضية منتحل شخصيتها على فيس بوك قائلة: «مش هسيبك وأنا بيني وبينك الأيام طويلة وبرجاء من أهالي بورسعيد تقديم بلاغ ضد منتحل صفتي لمباحث الإنترنت وبقول لأهالي بورسعيد أن بحبكو».وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا تويتة خاصة بالفنانة الإستعراضية وتشمت في أحكام الإعدام الصادرة ضد المتهمين في مذبحة ستاد بورسعيد.