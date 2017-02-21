قدمت إحدى الفرق الغنائية عددا من الأغاني والمقطوعات الموسيقية، خلال حفل استقبال اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي بقاعة احتفالات فندق مينا هاوس

وغنت الفرقة أغنية |الديك بيدن كوكو كوكو.. الحلوة دي قامت تعجن في الفجرية| للفنان سيد درويش، وتناول اللاعب بعض الأطعمة خلال جلوسه واستماعه للفرقة.