بكت شقيقة زوجة سائق توك توك المنوفية القتيل، على الهواء، قائلة «حسبى الله ونعم الوكيل، مؤكدة: لن نأخذ عزاء زوج شقيقتي حتى يتم القصاص من القاتل»

وكشفت في مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة» المذاع على فضائية «المحور» أن أسرة الضابط عرضت على شقيقتى زوجة القتيل 5 ملايين جنيه مقابل التنازل عن القضية ولكنها رفضت».كان ضابط شرطة بإدارة مرور المنوفية أطلق النار على سائق |توك توك|، على كوبري مبارك بمدينة شبين الكوم بعد مشادة بينهما أطلق على إثرها الضابط النار على السائق من سلاحه الميري.