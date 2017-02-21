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شقيقة زوجة سائق توك توك المنوفية: الضابط عرض 5 ملايين جنيه تعويضا
21
فبراير
2017
21:47 PM
بكت شقيقة زوجة سائق توك توك المنوفية القتيل، على الهواء، قائلة «حسبى الله ونعم الوكيل، مؤكدة: لن نأخذ عزاء زوج شقيقتي حتى يتم القصاص من القاتل»وكشفت في مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة» المذاع على فضائية «المحور» أن أسرة الضابط عرضت على شقيقتى زوجة القتيل 5 ملايين جنيه مقابل التنازل عن القضية ولكنها رفضت».كان ضابط شرطة بإدارة مرور المنوفية أطلق النار على سائق |توك توك|، على كوبري مبارك بمدينة شبين الكوم بعد مشادة بينهما أطلق على إثرها الضابط النار على السائق من سلاحه الميري.
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