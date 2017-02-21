بالفيديو.. شاب يعتدي على رجل وزوجته بساطور في سوق خضار بالمنوفية

عرض برنامج «90 دقيقة» المذاع على فضائية «المحور»، مقطع فيديو سجلته إحدى الكاميرات السرية بمحل تجاري في سوق خضار بمدينة السادات في محافظة المنوفية

ويظهر في اعتداء قيام شاب على رجل وزوجته بالضرب بساطور في الشارع أمام المارة، ما أثار حالة رعب بين المواطنين.