عرض برنامج «90 دقيقة» المذاع على فضائية «المحور» مقطع فيديو عن سقوط سور إحدى المدارس، في محافظة الإسكندرية، بعد اصطدام سيارة به

وقالت «نورهان»، إحدى الطالبات المصابات في سقوط السور: «كنا 3 فتيات إحدانا حالتها خطيرة جدا، وأجريت لها جراحة عاجلة اليوم والثانية أصيبت في العمود الفقري، وأن الحادث سببه الأول هو إهمال مسئولي المحافظة».