قال الكابتن مجدي عبد الغني، نجم منتخب مصر السابق، إن زيارة نجم الكرة العالمي ليونيل ميسي، تاريخية، لافتا إلى أن مليار شخص يتابعون حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «كل يوم» المذاع على فضائية «on e»، «ميسي أول ما بينشر صورة له على حساباته الشخصية مليون متابع يقومون بنشرها على حساباتهم».وداعب مجدي عبد الغني الإعلامي عمرو أديب، قائلا: «أوعى تنسى الهدف بتاعى في بطولة كأس العالم» فقال «أديب»: «بصحى من النوم أقول هدف مجدي عبد الغني في كأس العالم».