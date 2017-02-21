قال الإعلامي عمرو أديب، إن اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي يزور مصر حاليا، أصر على مشاهدة الأهرامات من الداخل

وأضاف خلال برنامجه |كل يوم|، المذاع على قناة |أون إي|: |هذا الطلب الذي طلبه صعب، لأن حركته محسوبة، مش زينا كده، لكنه أصر يدخل يشوف الأهرامات من الداخل|.