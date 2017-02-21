ذكرت قناة |إكسترا نيوز|، في نبأ عاجل لها منذ قليل، أن مصدرا أمنيا أكد انفجار جسم صلب من مخلفات الحرب بقرية أبو النمرس بالجيزة، أدى إلى إصابة عامل

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