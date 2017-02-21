قال الدكتور أسامة عقيل، أستاذ الطرق والمرور بجامعة عين شمس: إنه تقدم بحلول لأزمة المرور لمساعد رئيس الجمهورية المهندس إبراهيم محلب ووافق عليها مجلس الوزراء لكنها مازالت حبيسة الادراج

وأشار عقيل، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج |صباحك عندنا|، المذاع على قناة |المحور|، اليوم الثلاثاء، أن الحل الوحيد للأزمة يكمن في الاعتماد على وسائل النقل العامة، وترك المواطنين لسياراتهم الخاصة.وأوضح أن كثرة إنشاء الطرق تزيد من أزمة المرور، ولا تُساعد في حلها.