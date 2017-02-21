عرضت قناة |إكسترا نيوز|، منذ قليل، فيديو مصورا يرصد اللقطات الأولية لانفجارات مدينة بيشاور الباكستانية

وأفادت فرق الإغاثة في باكستان، اليوم الثلاثاء، بإصابة خمسة أشخاص من أفراد الأمن في وقوع انفجار بمدينة |بيشاور|.وذكرت قناة |جيو نيوز| الباكستانية أن عبوة ناسفة استهدفت السيارة التي كانت تقل عددًا من أفراد الأمن بالمدينة، مشيرة إلى أنه لم تعلن أي جهة مسئوليتها عن هذا الهجوم حتى الآن.