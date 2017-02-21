قال الفنان رامي وحيد، إنه يحضر للمشاركة في مسلسل |الطوفان|، الذي يعرض في شهر رمضان المقبل، لافتًا إلى أن قصة المسلسل تدور حول تأثير المال في نفوس البشر وتغيير مصيرهم

ولفت خلال حديثه لبرنامج |8 الصبح|، المذاع على قناة |dmc|، إلى أن دوره بمسلسل الطوفان مختلف عن الأعمال التي قدمها، مضيفًا: |لأول مرة مش هعمل دور شر..ومش عارف الناس هتصدق ده ولا لأ..ربنا يستر|.