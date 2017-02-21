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بالفيديو.. رامى وحيد: بعدت عن أدوار الشر وياريت الناس تصدقنى
21
فبراير
2017
12:53 PM
قال الفنان رامي وحيد، إنه يحضر للمشاركة في مسلسل |الطوفان|، الذي يعرض في شهر رمضان المقبل، لافتًا إلى أن قصة المسلسل تدور حول تأثير المال في نفوس البشر وتغيير مصيرهمولفت خلال حديثه لبرنامج |8 الصبح|، المذاع على قناة |dmc|، إلى أن دوره بمسلسل الطوفان مختلف عن الأعمال التي قدمها، مضيفًا: |لأول مرة مش هعمل دور شر..ومش عارف الناس هتصدق ده ولا لأ..ربنا يستر|.
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