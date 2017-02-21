قال أشرف هلال، رئيس شعبة الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية بغرفة القاهرة التجارية، إن الشعبة أطلقت مبادرة لتخفيض الأسعار بنسبة من 7% إلى 15% على السلع الاستيرادية، تماشيًا مع انخفاض أسعار الدولار بالبنوك ومراعاة للظروف المعيشية الصعبة للمواطنين

وأضاف أن جميع الشركات الصناعية المصرية لم تقم بتخفيض أسعار منتجاتها حتى الآن.وأشار هلال، خلال لقائه ببرنامج |صباح أون|، المذاع على قناة |ON Live|، إلى أن تخفيض الأسعار السلع المنزلية مبادرة شخصية من قبل التجار وليس بسبب هبوط سعر الدولار، لافتًا إلى أن خفض الأسعار يتطلب انتظار نهاية دورة رأس المال والتي تأخذ 3 أشهر.وأكد أن اتهام التجار بالجشع أمر يحمل كثيرًا من الظلم البين، موضحًا أن البنوك لا تغطى نهائيا جميع السلع المستوردة بقصد الاتجار، لافتًا إلى أن جميع التجار كانوا يلجئون للسوق الموازية للحصول على الدولار.وأضاف: |أتحدى أن يعلن البنك المركزي أنه قام بتغطية أي عملية استيرادية بقصد الاتجار منذ 2011|.