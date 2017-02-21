قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن نجاح مصر في طرح السندات في الأسواق الدولية بقيمة 4 مليارات دولار، وزيادة التدفقات الأجنبية، وزيادة تحويلات المصريين بالخارج، كان له عامل السحر في الهبوط الحاد لسعر صرف الدولار خلال الأيام الحالية

وأضاف أن انخفاض سعر الدولار حقيقي وليس وهمي كما يدعي البعض، وأشار خلال مداخلة هاتفية لقناة |إكسترا نيوز|، إلى أن الحديث عن عودة ارتفاع سعر الدولار لـ20 جنيهًا أمر غير وارد الحدوث.وأكد أن ارتفاع سعر الدولار لم يكن السبب الرئيسي وراء ارتفاع أسعار السلع، منوهًا أن قانون الضريبة على القيمة المضافة وزيادة أسعار المواد البترولية وتخفيض الدعم، كان وراء ارتفاع الأسعار.