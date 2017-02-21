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بالفيديو.. نجل عمر عبدالرحمن: تحنيط جثة والدي بأمريكا لنقلها لمصر
21
فبراير
2017
09:44 AM
نشر |عمار| نجل الشيخ عمر عبد الرحمن، الزعيم الروحي للجماعة الإسلامية، مقطع فيديو أكد خلاله أنه تم تحنيط جثة والده، وتم تغسيله وتكفينه من قبل أحد المشايخ في سجن بالولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن إجراءات شحن جثمان والده ستأخذ بعض الإجراءاتوأضاف خلال الفيديو| الذي نشره عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي |فيس بوك|، أنه سيدفن والده بقرية الجمالية بالدقهلية تنفيذًا لوصية الراحل بهذا الشأن، متمنيًا أن يرحم الله والده، مناشدًا السلطات الأمريكية سرعة إنهاء إجراءات شحن الجثمان لدفنه.
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