اخبار مصر
-
رياضة
- تغريدة.. قناة الأهلي مش عزبة والترحيب بميسي يتصدران تويتر
- البدري: مفيش فريق يكسب دائما.. ومشاركة متعب بشروط
- مواعيد مباريات اليوم في دوريات أبطال أوروبا وآسيا
- عماد متعب: تغير تفكيري في الرحيل عن الأهلي.. والقرار صعب
- عيد عبدالملك: تجنبت تسديد ركلة الجزاء حتى لا ألقى مصير الشيخ
- رئيس «الكرة الطائرة»: تسلمنا الاتحاد بمديونية 5.5 ملايين جنيه
- بالصور.. حارس في الدوري الإنجليزي يتناول الطعام أثناء المباراة
- والكوت يسجل الهدف 100 وأرسنال ينهي مسيرة ساتون المذهلة في الكأس
- والكوت يدخل التاريخ ويقود آرسنال لربع نهائي الكأس
- رقم سلبي وآخر إيجابي للزمالك بعد مباراة الطلائع
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
بالفيديو.. مرتضى يهاجم أحمد حسن: إنت عيل ومابخفش من حد
21
فبراير
2017
03:46 AM
وجه المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، رسالة للكابتن أحمد حسن نجم الأهلي السابق، قائلا: «اللي في دماغى عملته وأنا مابخفش من حد، وصنعت من نادي الزمالك منشأة رياضية اجتماعية مش موجودة على مستوى العالم»وقال في مداخلة هاتفية لبرنامج «اللعبة الحلوة» تقديم الكابتن أحمد بلال، المذاع على فضائية «LTC»: «أحمد حسن عيل ويوم الجمعة صحيت من النوم لاقيت مصر كلها مقلوبة بسبب تصريحاته عن رحيل الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة محمد حلمي قبل مباراة الزمالك مع الأوليمبي بنص ساعة».وتساءل: «أفرض أن الزمالك اتهزم في المباراة دي كنت أشيل أنا الشيلة بسبب تلك التصريحات!».
بواسطة
التعليقات
المزيد في فيديوهات
بالفيديو.. باسم مرسي يكشف تفاصيل جديدة في أزمته مع كوبر
بالفيديو.. مرتضى منصور يهاجم الفضائيات بعد مباراة الزمالك والجيش
بالفيديو.. متحدث الكرملين: لا يمكن لدولة هزيمة الإرهاب بمفردها
بالفيديو.. متحدث الكرملين: مشروع الضبعة خطوة في مستقبل المصريين
بالفيديو.. المتحدث باسم الكرملين: سوريا ضحية للإرهاب الدولي
كل يوم - كيفية إدارة الوزارات والإدارات الحكومية في مصر ؟
بالفيديو.. مرتضى يفتح النار على النيل للرياضة وDMC.. وينتقد جهاز الزمالك
بالفيديو.. ميسرة: عملية تجميل فاشلة في أنفي غيرت ملامح وجهي
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع