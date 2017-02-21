وجه المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، رسالة للكابتن أحمد حسن نجم الأهلي السابق، قائلا: «اللي في دماغى عملته وأنا مابخفش من حد، وصنعت من نادي الزمالك منشأة رياضية اجتماعية مش موجودة على مستوى العالم»

وقال في مداخلة هاتفية لبرنامج «اللعبة الحلوة» تقديم الكابتن أحمد بلال، المذاع على فضائية «LTC»: «أحمد حسن عيل ويوم الجمعة صحيت من النوم لاقيت مصر كلها مقلوبة بسبب تصريحاته عن رحيل الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة محمد حلمي قبل مباراة الزمالك مع الأوليمبي بنص ساعة».وتساءل: «أفرض أن الزمالك اتهزم في المباراة دي كنت أشيل أنا الشيلة بسبب تلك التصريحات!».