قال الملحن والمطرب أحمد الحجار، إن الأغاني الهابطة ليست ظاهرة وقتية ولكنها موجودة منذ عام 1968، بداية ظهور أغنية «كركشندي» للمطرب الشعبي أحمد عدوية

وتابع الحجار خلال لقائه في برنامج «العاشرة مساء» تقديم الإعلامي وائل الإبراشي، المذاع على فضائية «دريم»: «تلك الأغاني مسئولة عن تشكيل الذوق العام، وهناك بعض الأصوات الجيدة؛ ولكن كلمات الأغاني السبب في تشوية ذوق المستمع وإصابته بالصداع»، مضيفًا: «سيد درويش قدم الأغاني الشعبية؛ ولكن داخل أوبريت متكامل ولم ينتجها على أنها أغانٍ منفصلة».