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بالفيديو.. مرتضى يفتح النار على النيل للرياضة وDMC.. وينتقد جهاز الزمالك
كتب- أيمن جيلبرتو: انتقد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك التغيرات التي قام بها محمد حلمي المدير الفني لنادي الزمالك أمام طلائع الجيش، مؤكدا على أنها سبب تراجع اداء الفريق في المباراة
وفتح رئيس الزمالك النار على وسائل الإعلام المختلفة وخص بالذكر قناة |النيل للرياضة| و|DMC SPORTS| بسبب الحديث عن نادي الزمالك.
وحقق الزمالك الفوز على نظيره طلائع الجيش بنتيجة 3-2 في مباراة الجولة الـ19 لمسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم.
وأشار منصور في تصريحات لقناة |LTC| |لا تسألني عن الأداء، الزمالك كان مميزا قبل تغييرات حلمي، بعد تدخله الزمالك تراجع، وبعد ذلك يقولون أنني أتدخل، سأفعل ذلك و(اليزعل يزعل واليطق يطق)|.
وتابع رئيس الزمالك قائلا |مبسوط من أداء اللاعبين، قدموا ما عليهم خلال المباراة، وما حدث من تراجع في المستوى جاء بسبب الجهاز الفني والتغييرات الغريبة التي حدثت|.
وواصل |جميع المحللين والنقاد اجمعوا على أن ما فعله حلمي امر غير سليم وأضر بالزمالك، لو اي شخص يسير في الطريق سيقول نفس الأمر، وفي النهاية يلومنني عندما ادلي برأي|.
وأكمل |حفني وفتحي كانا مميزان للغاية وتسببا في رعب لطلائع الجيش، لماذا تم اخراجهم من المباراة، وقلت من قبل أن مشاركة جبر وطارق وحفني تساعد الفريق|.
واختتم تصريحاته قائلا |الجيش احرز هدف مبكر، لكن استطاع الفريق أن يسجل 3 أهداف والعودة، لماذا حدث التغيير، كمشجع شاهدت زمالك مختلف بعد التغييرات|.
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